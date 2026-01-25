Alexander Zverev bei den Australian Open (AP / Aaron Favila)

Das hatte in seiner Karriere nicht einmal Boris Becker geschafft, der bei den Australian Open viermal im Viertelfinale stand. Becker gewann allerdings 1991 und 1996 auch den Titel.

Zverev zeigte gegen Cerundolo seine bislang beste Leistung bei dem Turnier. Der 28-Jährige verwandelte nach 2:12 Stunden seinen zweiten Matchball und blieb damit im diesjährigen Turnierverlauf erstmals ohne Satzverlust. Im Kampf um dem Halbfinaleinzug bekommt es Zverev nun am Dienstag mit dem US-Amerikaner Learner Tien zu tun.

