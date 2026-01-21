Australien Open

Tennisprofi Alexander Zverev nach seinem Sieg im Zweitrunden-Spiel. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Aaron Favila)

Nach gut drei Stunden verwandelte der 28-Jährige seinen dritten Matchball. Zverev bekommt es im Kampf um den Achtelfinaleinzug am Freitag mit dem Briten Cameron Norrie zu tun.

Zuvor hatte Yannick Hanfmann eine Überraschung gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz trotz einer starken Leistung verpasst. Der 34 Jahre alte Karlsruher verlangte dem Spanier in seinem Zweitrunden-Match vor allem im ersten Satz alles ab, musste sich am Ende aber doch mit 6:7 (4:7), 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Bei den Frauen ist am Donnerstag noch Laura Siegemund gegen die australische Qualifikantin Maddison Inglis im Einsatz. Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

