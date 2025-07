Alexander Zverev ist nach seiner selbst verhängten Wettkampfpause in den Spielbetrieb zurückgekehrt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Chris Young)

Zverev schlug den Australier Adam Walton in zwei Sätzen mit 7:6 (8:6), 6:4. In der nächsten Runde trifft er auf den Italiener Matteo Arnaldi. Bei dem Hartplatz-Turnier in Kanada ist Zverev an Nummer eins gesetzt, da mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die ersten beiden Spieler der Weltrangliste abgesagt haben.

Zverev hatte nach dem Wimbledon-Aus vor einem Monat von mentalen Problemen berichtet und anschließende Turniere abgesagt. Während der Wettkampfpause absolvierte er unter anderem ein Trainingslager in der Akademie des früheren Weltklasse-Spielers Rafael Nadal auf Mallorca.

