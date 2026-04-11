Zverev unterliegt in Monte Carloo (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Felice Calabro)

Für Zverev war es bereits die achte Pleite in Folge gegen den 24-Jährigen, der nun im Endspiel des Sandplatz-Events im Fürstentum auf den Spanier Carlos Alcaraz oder Lokalmatador Valentin Vacherot trifft.

Vor den Augen von Tennis-Legende Boris Becker war Zverev vor allem zu Beginn der Partie chancenlos. Der Deutsche leistete sich zu viele Fehler und wirkte gegen den Weltranglisten-Zweiten oft ratlos. Zverev verlor seine ersten beiden Aufschlagspiele, erst nach 25 Minuten gelang ihm der erste Spielgewinn. Sinner wirkte präsenter und ließ seinem Gegner kaum Gelegenheiten zum Durchatmen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.