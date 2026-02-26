Alexander Zverev bei ATP-Turnier ausgeschieden (Archivfoto) (Antonio Calanni / AP / dpa / Antonio Calanni)

Kecmanovic, in der Weltrangliste auf Platz 84 gelistet, verwandelte seinen Matchball nach 2 Stunden und 35 Minuten. Es ist bereits der zweite Rückschlag für Zverev innerhalb weniger Wochen nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open. In Melbourne hatte Zverev Ende Januar nur knapp das Finale verpasst.

Mit Zverevs Niederlage hat das ATP-500-Turnier in Acapulco bereits seine drei Topgesetzten verloren. Am Montag schied in der ersten Runde der Australier Alex de Minaur aus, am Dienstag war für den Norweger Casper Ruud das Turnier beendet.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.