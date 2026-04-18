Alexander Zverev nach der Niederlage beim ATP-Turnier in München mit dem Sieger Flavio Cobollo (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Steffie Wunderl)

Gegen den Davis-Cup-Sieger aus Italien blieb Zverev vor 6.500 Zuschauern auf dem Center Court der BMW Open chancenlos. Der gebürtige Hamburger kassierte in diesem Jahr bei seiner fünften Halbfinalteilnahme auf der ATP-Tour seine fünfte Niederlage.

Zverevs Vorahnung wird bestätigt

"Er ist ein junger Spieler, der auch sehr, sehr wild sein kann", hatte Zverev vor der Partie prognostiziert. "Wenn er gut spielt, kann er sehr gut spielen." Das bewies Cobolli eindrucksvoll und nahm Zverev im zweiten Durchgang direkt den Aufschlag im ersten Spiel und dann nochmal zum 5:2 ab.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.