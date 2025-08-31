Alexander Zverev ist in der dritten Runde der US Open ausgeschieden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Pamela Smith)

Zverev verlor in vier Sätzen mit 6:4, 6:7, 4:6 und 4:6 Knapp zwei Monate nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon muss der Hamburger damit die nächste Enttäuschung hinnehmen und weiter auf seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel warten.

Probleme mit Rücken und Oberschenkel

Bei den US Open war er 2020 im Endspiel gegen den Österreicher Dominic Thiem nur zwei Punkte vom Titel entfernt gewesen. Bei seinen vergangenen vier Teilnahmen erreichte er immer mindestens das Viertelfinale.

Während der Partie gegen Auger-Aliassime fasste sich der 28-Jährige an den hinteren Oberschenkel. Zuvor hatte Zverev berichtet, dass ihm sein Rücken weiter Probleme bereite.

Jan-Lennard Struff hat dagegen das Achtelfinale erreicht. Er schlug den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:4, 6:3 und 7:6. Der Sauerländer war erst über die Qualifikation in das Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers eingezogen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.