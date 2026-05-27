Tennisprofi Alexander Zverev hat die dritte Runde der French Open in Paris erreicht. (picture alliance / Anadolu / Burak Akbulut)

Alexander Zverev setzte sich mit 6:4, 6:2 und 6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac durch. Der 29 Jahre alte Hamburger erreichte damit zum zehnten Mal in seiner Karriere die dritte Runde und feierte den 550. Sieg auf Tourlevel.

Knapp anderthalb Stunden vor Zverevs Matchball hatte Eva Lys eine Enttäuschung erlitten. Sie unterlag mit 3:6 und 0:6 der Rumänin Sorana Cirstea. Erfolgreich war dagegen Tamara Korpatsch trotz Diskussionen und dem ausgebliebenen Handshake. Sie hatte sich mit 6:2, 2:6 und 6:3 gegen die Weltranglisten-34. Wang Xinyu aus China durchgesetzt.

"Eigentlich habe ich mich mit ihr total gut verstanden, wir waren keine Feinde oder sowas. Was jetzt passiert ist, keine Ahnung", sagte die 31-Jährige nach ihrem Match bei Eurosport.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.