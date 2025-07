Alexander Zverev beim Turnier von Wimbledon. (IMAGO / Geoff Burke)

Der Grund: Nach 23 Uhr Ortszeit darf in Wimbledon kein Tennis mehr gespielt werden. Die Sperrstunde wurde 2009 eingeführt, als ein schließbares Dach über dem Centre Court installiert wurde und somit auch unter Flutlicht gespielt wird.

In einem früheren Statement begründeten die Ausrichter das Ende des Tennistages am späten Abend mit dem Lärmschutz für die Anwohner. Zudem soll Besuchern eine sichere Heimkehr mit öffentlichen Transportmitteln ermöglicht werden. Das Spiel von Zverev wird heute als zweite Partie auf dem Centre Court fortgesetzt - voraussichtlich am Nachmittag.

Heute starten die großen Stars ins Turnier

Zudem sind am zweiten Tag zwei deutsche Spielerinnen im Einsatz. Tatjana Maria trifft in ihrer Erstrundenpartie um 12 Uhr MESZ auf die Amerikanerin Katie Volynets. Zudem bekommt es die deutsche Qualifikantin Ella Seidel bei ihrem Wimbledon-Debüt mit der Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro zu tun.

Von den großen Stars absolvieren unter anderem der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien, Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien und die Amerikanerin Coco Gauff ihre erste Partie.

