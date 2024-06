Tennis

Zverev steht im Finale der French Open

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist ins Endspiel der French Open eingezogen. Im Halbfinale gewann Zverev gegen Norweger Caspar Ruud in vier Sätzen mit 2:6, 6:2, 6:4, 6:2. Gegner im Finale am Sonntag in Paris ist der Spanier Carlos Alcaraz.