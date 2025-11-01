Alexander Zverev in Aktion (Matthieu Mirville / ZUMA Press Wir / Matthieu Mirville)

Zverev wirkte einen Tag nach dem Viertelfinale gegen den Russen Daniil Medwedew nicht vollständig fit und klagte über Probleme an seinem Sprunggelenk.

Zverev und Sinner auch bei den ATP-Finals dabei

Vor einer Woche hatte Zverev Sinner noch an den Rand einer Niederlage gebracht Das Finale des Turniers in Wien konnte Sinner erst nach 2:30 Stunden und einem sehr knappen Drei-Satz-Match für sich entscheiden.

Beim Saisonabschluss könnten Zverev und Sinner in einer Woche erneut aufeinandertreffen. Beide gehören zu den besten acht Spielern des Jahres und werden bei den ATP-Finals in Turin antreten.

