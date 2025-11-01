Tennis
Zverev verliert Halbfinale in Paris gegen Sinner

Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Paris gegen den Italiener Jannik Sinner verloren und damit das Finale verpasst. Er musste sich dem Weltranglisten-Zweiten mit 0:6, 1:6 geschlagen geben. Das Match dauerte kaum länger als eine Stunde.

    Alexander Zverev in Aktion. Er fixiert den Tennisball und bereitet sich auf den Schlag vor.
    Alexander Zverev in Aktion (Matthieu Mirville / ZUMA Press Wir / Matthieu Mirville)
    Zverev wirkte einen Tag nach dem Viertelfinale gegen den Russen Daniil Medwedew nicht vollständig fit und klagte über Probleme an seinem Sprunggelenk.

    Zverev und Sinner auch bei den ATP-Finals dabei

    Vor einer Woche hatte Zverev Sinner noch an den Rand einer Niederlage gebracht Das Finale des Turniers in Wien konnte Sinner erst nach 2:30 Stunden und einem sehr knappen Drei-Satz-Match für sich entscheiden.
    Beim Saisonabschluss könnten Zverev und Sinner in einer Woche erneut aufeinandertreffen. Beide gehören zu den besten acht Spielern des Jahres und werden bei den ATP-Finals in Turin antreten.
