Zverev wirkte einen Tag nach dem Viertelfinale gegen den Russen Daniil Medwedew nicht vollständig fit und klagte über Probleme an seinem Sprunggelenk.
Zverev und Sinner auch bei den ATP-Finals dabei
Vor einer Woche hatte Zverev Sinner noch an den Rand einer Niederlage gebracht Das Finale des Turniers in Wien konnte Sinner erst nach 2:30 Stunden und einem sehr knappen Drei-Satz-Match für sich entscheiden.
Beim Saisonabschluss könnten Zverev und Sinner in einer Woche erneut aufeinandertreffen. Beide gehören zu den besten acht Spielern des Jahres und werden bei den ATP-Finals in Turin antreten.
