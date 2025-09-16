Die Skyline Warschaus. (picture alliance / Shotshop / Kateryna Kolesnyk)

Der polnische Ministerpräsident Tusk erklärte auf X, die Drohne sei über Regierungsgebäude sowie den Präsidentensitz geflogen und schließlich unschädlich gemacht worden. Details zu den beiden Festnahmen nannte er nicht. Er schrieb lediglich, die Polizei untersuche die Hintergründe des Drohnenflugs.

Erst in der vergangenen Woche waren während eines russischen Angriffs auf die Ukraine eine große Zahl an Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und Nato-Verbündete schossen einige von ihnen ab. Nach Einschätzung westlicher Politiker gibt es Hinweise darauf, dass die Luftraumverletzungen kein Versehen waren.

Der Vorfall dürfte auch Thema beim heute stattfindenden Antrittsbesuch des polnischen Präsidenten Nawrocki in Berlin sein.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.