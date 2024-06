Tierschutz

Das vom Oceanogràfic-Aquarium veröffentlichte Bild zeigt einen der beiden Beluga-Wale kurz nach seiner Ankunft in Valencia. (AFP / MARC DOMENECH / OCEANOGRAFIC OCEANARIUM OF VALENCIA)

Die beiden Meeressäuger seien eingetroffen, teilte das Oceanogràfic-Aquarium in der spanischen Hafenstadt Valencia mit. Die Wale wurden demnach zunächst auf dem Landweg aus Charkiw zum Hafen von Odessa transportiert. Anschließend wurden sie über die Grenze in die moldauische Hauptstadt Chisinau gebracht. Von dort aus wurden sie an Bord eines gecharterten Flugzeugs nach Valencia geflogen.

Seit dem Beginn der russischen Invasion hat das Nemo-Delfinarium in Charkiw bereits mehrere Robben, Seelöwen und Delfine evakuiert.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.