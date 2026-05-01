Die Gaza-Hilfsflotte Global Sumud wurde von der israelischen Armee abgefangen. (picture alliance / Anadolu / Baris Seckin)

Das kündigte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums an. Die zwei Männer, ein palästinensisch-spanischer Aktivist sowie ein brasilianischer Staatsbürger, sollen den Angaben zufolge in Verbindung zu Terrororganisationen stehen, hieß es. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Beschuldigten gehörten zur Besatzung der sogenannten "Global Sumud"-Flotte, die beladen mit Hilfslieferungen auf dem Weg in den Gazastreifen war und die israelische Seeblockade durchbrechen wollte.

Die israelische Marine hatte in der Nacht zu Donnerstag vor der Küste der griechischen Insel Kreta 22 Boote der Flotte mit 175 Aktivisten an Bord abgefangen. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen, die nach offiziellen Angaben inzwischen aber wieder frei sind.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.