Fußball-Europapokal-Wettbwerbe
Zwei Bundesligisten gewinnen Viertelfinal-Hinspiele
In den Fußball-Europapokal-Wettbewerben hat es in den Viertelfinal-Hinspielen zwei deutsche Siege gegeben.
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In der Europa League besiegte der SC Freiburg den spanischen Club Celta Vigo mit 3:0. In der Conference League setzte sich Mainz 05 gegen den französischen Vertreter Racing Straßburg mit 2:0 durch.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.