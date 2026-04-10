Fußball-Europapokal-Wettbwerbe

Europa League: Freiburg im Viertelfinal-Hinspiel gegen den spanischen Verein Celta Vigo (IMAGO / STEINSIEK.CH / IMAGO / Kjetil Waber)

In der Europa League besiegte der SC Freiburg den spanischen Club Celta Vigo mit 3:0. In der Conference League setzte sich Mainz 05 gegen den französischen Vertreter Racing Straßburg mit 2:0 durch.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.