Preisverleihung

bei den International Emmy Awards machen, die heute Abend in New York verliehen werden.

Nominiert ist die Politthriller-Serie „Herrhausen – Der Herr des Geldes“. Darin spielt Oliver Masucci den Deutsche-Bank-Manager Alfred Herrhausen, der kurz nach dem Mauerfall bei einem Bombenattentat der RAF getötet wurde. Die Serie konkurriert mit drei Produktionen aus Indien, Chile und Großbritannien in der Kategorie „Fernsehfilm/Miniserie“.

Außerdem geht die Kinderkanal-Dokureihe „Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?“ ins Rennen. Sie erhielt eine Nominierung in der Kinder-Sparte. Der animierte Sechsteiler erklärt Kindern die Zeit im geteilten Deutschland kurz vor der Wende.

Schon im vergangenen Jahr waren zwei deutsche Produktionen für die Emmys nominiert gewesen: Die Thriller-Streaming-Serie "Liebes Kind" hatte die Auszeichnung geholt, die Kinder-Serie "Gong" war leer ausgegangen.

In diesem Jahr werden die International Emmy Awards zum 53. Mal vergeben. In 16 Kategorien sind Beiträge aus 26 Ländern nominiert.

