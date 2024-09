Fernsehpreise

Vor einem verschwommenen "Emmy"-Schriftzug steht die goldene Trophäe der Emmy Awards, eine Frauenstatue mit Flügeln, die einen geflochtenen Draht-Ball in die Höhe hält. (picture alliance / Invision / AP / Richard Shotwell)

Die Thriller-Streaming-Serie "Liebes Kind" könnte den Emmy in der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie" gewinnen. Die sechsteilige Mischung aus Krimi und Familiendrama handelt von einer mysteriösen Entführung. Sie wurde von Constantin Film für Netflix produziert.

Unter den weiteren Nominierten ist auch "Gong!" in der Sparte "Beste Kinder Live Action", verantwortet vom ARD- und ZDF-Kinderfernsehen KiKA. Im vergangenen Jahr war mit "Die Kaiserin" sogar der Hauptpreis des Abends in der Kategorie "Dramaserie" nach Deutschland gegangen.

Die International Emmys sind der weltweite Ableger und die kleine Schwester der Emmy-Hauptverleihung. Für die Preisvergabe mit Fokus auf nicht-US-amerikanische Produktionen sind in 14 Kategorien 56 Produktionen aus 21 Nationen nominiert. Die Sieger werden am 25. November bei einer Gala in New York bekanntgegeben.

