Statistisches Bundesamt

Hotel Mama: Junge Männer bleiben länger zu Hause bei den Eltern wohnen. (imago images / Peter Sandbille)

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Bei den männlichen Auszubildenden lebten noch 73 Prozent bei den Eltern, bei den weiblichen 59 Prozent. Dem Statistik-Amt zufolge dürften bei der Entscheidung vor allem finanzielle Gründe eine Rolle spielen. Im April verdienten deutsche Auszubildende im Durchschnitt 1.057 Euro brutto im Monat. Am höchsten lag der Verdienst in Gesundheits- und Pflegeberufen, am niedrigsten in künstlerischen Berufen.

