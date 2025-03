Auf Platz zwei liegen laut dem Deutschen Bundestag mit 13 Ordnungsrufen fraktionslose Abgeordnete, die allerdings ursprünglich auch über die AfD ins Parlament eingezogen waren. Es folgen die SPD mit elf, die Grünen mit sieben, die Linke mit sechs, die Union mit vier und die FDP mit zwei dieser Sanktionen.

Ordnungsrufe können von dem Mitglied des Bundestagspräsidiums ausgesprochen werden, das die jeweilige Sitzung leitet. Die anderen Fraktionen haben sich bislang dagegen gesperrt, Vertreter der AfD in das Präsidium zu wählen.

Mit der Rolle der Sprache in der politischen Kommunikation beschäftigt sich der Deutschlandfunk in einer Sonderreihe der " Systemfragen ". Die vierteilige Reihe mit dem Titel "Macht der Worte" beginnt heute im Deutschlandfunk-Programm, als Podcast sind schon ab dem Mittag alle Folgen in der Deutschlandfunk-App abrufbar.