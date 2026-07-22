Flächenbrände

Waldbrand in Spanien (EUROPA PRESS / dpa / Mateo Lanzuela)

Bei einem Brand nahe eines Regionalflughafens im südfranzösischen Bordeaux starben zwei Einsatzkräfte bei Löscharbeiten. Im Südosten des Landes, im Departement Var, konnte die Ausbreitung eines Waldbrandes vorerst gestoppt werden. Dort waren 400 Menschen aus ihren Häusern geflohen. Die Feuerwehr war mit fast 1.000 Leuten im Einsatz. Die Einsatzkräfte gaben noch keine Entwarnung.

Auf Sizilien rückten die Flammen wegen starker Winde dicht an bewohnte Gebiete heran. Zahlreiche Bewohner mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen. Tausende Menschen sind zudem von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.

Auch in Spanien wüten weiter schwere Brände. Der Regionalpräsident von Kastilien-La Mancha bezeichnete das Feuer bei Madrid als besonders schwer zu bekämpfen. Man mache jedoch erstmals entscheidende Fortschritte.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.