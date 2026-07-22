Flächenbrände

Bei einem Brand nahe eines Regionalflughafens im südfranzösischen Bordeaux starben zwei Einsatzkräfte bei Löscharbeiten. Im Südosten des Landes, im Departement Var, sind 400 Menschen wegen eines Waldbrandes aus ihren Häusern geflohen. Fast tausend Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Auf Sizilien rückten die Flammen wegen starker Winde dicht an bewohnte Gebiete heran. Zahlreiche Bewohner mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen. Tausende Menschen sind zudem von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.
Auch in Spanien wüten weiter schwere Brände. Der Regionalpräsident von Kastilien-La Mancha bezeichnete das Feuer bei Madrid als besonders schwer zu bekämpfen. Man mache jedoch erstmals entscheidende Fortschritte.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.