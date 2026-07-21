Flächenbrände

Bei einem Brand nahe eines Regionalflughafens im südfrazösischen Bordeaux starben zwei Einsatzkräfte bei Löscharbeiten. Für das Departement Gironde, dessen Hauptstadt Bordeaux ist, gilt wegen Waldbrandgefahr die höchste Warnstufe.
Auf Sizilien rückten die Flammen wegen starker Winde dicht an bewohnte Gebiete heran. Zahlreiche Bewohner mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen. Tausende Menschen sind zudem von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.
Auch in Spanien wüten weiter schwere Brände. Der Regionalpräsident von Kastilien-La Mancha sprach von dem am schwierigsten zu bekämpfenden Waldbrand in der jüngeren Geschichte des Landes. Den Behörden zufolge sind die Flammen nördlich von Madrid aktuell kaum unter Kontrolle zu bringen.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.