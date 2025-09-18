Der Angreifer erreichte den Tatort nach Angaben der israelischen Armee in einem Lastwagen aus Jordanien, der Hilfsgüter für den Gazastreifen transportierte. Medienberichten zufolge eröffnete er zunächst mit einer Schusswaffe das Feuer auf Menschen am Grenzübergang. Anschließend habe er zwei Männer durch Messerstiche getötet. Sicherheitskräfte hätten dann den Angreifer erschossen.
Beobachter befürchten, dass der Vorfall Auswirkungen auf die Hilfslieferungen für den Gazastreifen hat, da der Grenzübergang geschlossen werden könnte.
