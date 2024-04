Moskau und Murmansk

Der russische Journalist Sergej Karelin (dpa / AP Photo)

Beiden Russen, die auch für ausländische Medien gearbeitet haben, wird Mitarbeit an einem Youtube-Videokanal des verstorbenen Oppositionellen Nawalny zur Last gelegt. Ein Gericht in Moskau ordnete nach eigenen Angaben für den Journalisten Konstantin Gabow Untersuchungshaft bis zum 27. Juni an. In Murmansk wurde der Nachrichtenagentur AP zufolge der Journalist Sergej Karelin verhaftet, der früher unter anderem für die Agentur gearbeitet hatte.

Alle Organisationen des Putin-Gegners Nawalny wurden in Russland als "extremistisch" eingestuft. Wer sie unterstützt, riskiert eine Verurteilung.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2024 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.