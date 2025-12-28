Der Kältebus der Berliner Stadtmission hilft Obdachlosen in kalten Nächten. (imago / epd)

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Durch das Feuer hat die Berliner Stadtmission jetzt nur noch einen einsatzfähigen Kältebus. Sie erhielt als Ersatzfahrzeug aber inzwischen von ihrem gemeinnützigen Träger einen VW-Bus.

Die Kältebusse in Berlin versorgen im Winter Obdachlose in der Hauptstadt. Sie liefern unter anderem heiße Getränke und Suppen sowie Schlafsäcke zu den Menschen, die auf der Straße leben. Nach Angaben der Berliner Stadtmission wurden im Winter vor einem Jahr mehr als 2.000 Obdachlose betreut.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.