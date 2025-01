Start der "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. (AFP / GREGG NEWTON)

Sie hoben mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von US-Milliardär Musk am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Die Mondlander "Blue Ghost" und "Resilience" wurden von Unternehmen in den USA beziehungsweise in Japan entwickelt. Der erste soll in etwa 45 Tagen am Mond ankommen, der zweite frühestens in vier Monaten. An Bord befinden sich Instrumente für wissenschaftliche Untersuchungen der US-Raumfahrtbehörde NASA, mit denen bemannte Mondmissionen vorbereitet werden sollen.

