Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon lebensgefährlich, teilte die Polizei mit. Andere Quellen sprechen von mindestens vier Todesopfern. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge während einer nicht genehmigten Party in der Nähe eines Stadtparks, an der laut Polizei etwa 200 bis 300 Menschen teilnahmen.

Nach Zählung der Nichtregierungsorganisation "Gun Violence Archive" gab es in den USA in diesem Jahr bereits 120 größere Schusswaffen-Angriffe, bei denen jeweils mindestens vier Menschen verletzt oder getötet wurden. Versuche einer Verschärfung der Waffengesetze scheiterten wiederholt am Widerstand der konservativen Republikaner.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.