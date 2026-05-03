Wie die französischen Behörden mittteilten, waren die beiden Frauen an Bord eines kleinen Bootes mit mehr als 80 Menschen. Dieses sei nahe von Boulogne in Nordfrankreich gestrandet, hieß es. Die Frauen habe man tot aufgefunden. Sie seien vermutlich unter Deck erstickt.
Zwischen Frankreich und Großbritannien kommen immer wieder Menschen auf See ums Leben. Nach britischen Angaben überquerten im vergangenen Jahr mehr als 41.000 Migranten den Ärmelkanal.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.