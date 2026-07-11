Tropischer Wirbelsturm

Taifun Bavi: Feuerwehrleute in China legen Sandsäcke aus. (AFP / CN-STR)

Nach Angaben der Behörden verließen mehr als 1,7 Millionen Bewohner der ostchinesischen Provinz Zhejiang ihre Häuser. In der Hauptstadt Peking seien weitere 100.000 Menschen betroffen. Laut Staatsmedien suchten in der Region Fujian und der Wirtschaftsmetropole Shanghai 160.000 Anwohner sichere Unterkünfte auf. Auch Teile von Taiwan wurden evakuiert.

Der Taifun Bavi erreicht den Osten Chinas voraussichtlich morgen früh. Der Norden und Osten Taiwans sind schon jetzt betroffen. Dort fiel in rund 70.000 Haushalten der Strom aus. Hunderte Flüge wurden gestrichen. Auf den Philippinen hatte der tropische Wirbelsturm gestern einen Erdrutsch ausgelöst. Die Behörden sprechen von mindestens 17 Todesopfern.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.