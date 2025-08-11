Der bei einem Attentat schwer verletzte kolumbianische Politiker Miguel Uribe (hier im Mai 2025), ist gestorben. (AFP / RAUL ARBOLEDA)

Das teilte seine Familie mit. Am Wochenende hatte das Ärzteteam bereits über einen verschlechterten Gesundheitszustand des konservativen Politikers berichtet.

Auf Uribe war vor rund zwei Monaten während eines Wahlkampfauftritts in Bogotá geschossen worden. Zwei Kugeln trafen ihn am Kopf, eine weitere an einem Bein. Später nahmen die Ermittler sechs Verdächtige fest. Laut der Polizei hatte es vorab keine konkreten Drohungen gegeben. Uribe gilt als Kritiker des linksgerichteten Präsidenten Petro. Auch hatte er Guerillagruppen und Drogenkartellen den Kampf angesagt.

Die Präsidentschaftswahl in Kolumbien ist für Mai 2026 angesetzt.

