Russlands Krieg gegen die Ukraine

Die ukrainische Hafenstadt Odessa war erneut Ziel russischer Angriffe. (Uncredited / Head of the Odesa Reg / Uncredited)

Wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawiasija im Onlinedienst Telegram mitteilte, handelte es sich um die Flughäfen Domodedowo und Schukowski. Bürgermeister Sobjanin erklärte, die Hauptstadt sei mit mindestens 17 Drohnen angegriffen worden. In den russischen Regionen Kaluga und Brjansk wurden Brände nach Drohnenangegriffen gemeldet.

In der Ukraine berichtete der Rettungsdienst der Region Odessa von mindestens zwei Verletzten durch russische Drohnenangriffe. Wohngebäude, Garagen und Geschäfte seien beschädigt worden, hieß es.

Die USA wollen laut einem Bericht des "Wall Street Journals" in den kommenden Wochen mehr als 500 Abfangraketen an die Ukraine liefern. Sie sollen demnach den Bedarf der Ukraine an Luftabwehrsystemen für den Rest des Jahres decken.

