Sie seien in kritischem Zustand, erklärten FBI-Chef Patel und Bürgermeisterin Bowser. Die Tat ereignete sich nach Agenturmeldungen in der Innenstadt, zwei Straßenblocks vom Weißen Haus entfernt. Nach Polizeiangaben wurde eine tatverdächtige Person festgenommen, die ebenfalls verletzt sein soll. Die Hintergründe der Tat sind unklar.
US-Präsident Trump hatte im Sommer einen umstrittenen Einsatz der Nationalgarde in Washington angeordnet, mit der Begründung, dass die Hauptstadt die Kriminalität nicht in den Griff bekomme.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.