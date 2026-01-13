An der russischen Küste

Agenturberichten zufolge haben die Schiffe jedoch keine größeren Schäden davongetragen. Mindestens eines war den Angaben zufolge auf dem Weg zu einem Terminal in der Nähe des russischen Hafens Noworossijsk, um kasachisches Öl zu laden. In Noworossijsk endet die sogenannte kaspische Pipeline, durch die Erdöl aus Kasachstan an die russische Schwarzmeerküste transportiert wird.
Die Ukraine hat das Terminal seit Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder attackiert. Zu dem aktuellen Vorfall äußerte sich die Regierung in Kiew bisher jedoch nicht.
Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.