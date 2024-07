Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das Schiff sei in malaysischen Gewässern aufgefunden worden, teilte die Küstenwache mit. Es war am Samstag mit einem anderen Tanker zusammengestoßen und hatte daraufhin den Ort des Unfalls verlassen. Das Ortungssystem wurde nach Angaben der Küstenwache ausgeschaltet. Das Schiff fährt unter der Flagge von Sao Tomé und Principe, es gehört einer chinesischen Firma. Warum die Besatzung die Flucht ergriff, ist noch unklar. Vermutet wird, dass der Tanker Rohöl aus dem Iran geladen haben könnte, was wegen der Sanktionen gegen das Land verboten wäre. Das iranische Handelsministerium teilte mit, dass der Iran mit keinem der beiden Schiffe etwas zu tun habe.

