"Tatort Kunst" und "Polaks Schlagertalk"

"Tatort Kunst" - ein investigativer Storytelling-Podcast vom Deutschlandfunk (Bildidee: Nora Koldehoff, Grafische Umsetzung: Deutschlandradio/Julia Schwarz)

Im Deutschlandfunk-Podcast " Tatort Kunst " geht es um fünf internationale Kriminalitätsfälle in der Kunst. Die Hosts Rahel Klein und Stefan Koldehoff nehmen das Publikum mit hinter die glitzernden Kulissen der internationalen Kunstszene: in die Depots von Museen, in die Tresore von Auktionshäusern und undercover auf Verkaufsmessen. Es geht um Fälschungen und Diebstähle, Geldwäsche und den oft fragwürdigen Umgang mit Objekten aus der NS- oder Kolonialzeit.

In " Polaks Schlagertalk " von Deutschlandfunk Kultur trifft der Stand-Up Comedian Oliver Polak auf legendäre Größen des Schlagers wie Roland Kaiser oder Marianne Rosenberg. In der für den Deutschen Radiopreis nominierten Folge "Nie die Heiterkeit verlieren" führt Polak ein tiefgehendes Gespräch mit Roberto Blanco. Dabei erfahren die Zuhörer von Blancos Kindheit im Libanon, dem frühen Verlust seiner Mutter und seiner Sicht auf aktuelle identitätspolitische Debatten, insbesondere zum Thema Rassismus.

Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr in insgesamt zehn Kategorien vergeben. Bei der Verleihung am 5. September in Hamburg soll vor allem der Nachwuchs im Mittelpunkt stehen.

