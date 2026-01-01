Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Außerdem gebe es zwei Verletzte. Weiter hieß es, die Polizeistreife sei im Einsatz gewesen, um die Neujahrsfeierlichkeiten zu sichern. Bei einer Kontrolle habe der Mann seinen Sprengstoffgürtel gezündet. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, man gehe davon aus, dass der Täter Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat habe. Bisher hat sich keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt.

Anfang Dezember wurden zwei Soldaten der US-Armee und ein Dolmetscher in Syrien bei einem Anschlag getötet. Auch in diesem Fall vermuteten die Behörden eine Verbindung zum IS.

