Syrien
Zwei Polizisten bei Anschlag in Aleppo getötet

Bei einem Selbstmordanschlag in Aleppo in Syrien ist laut Staatsmedien ein Polizist getötet worden.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Außerdem gebe es zwei Verletzte. Weiter hieß es, die Polizeistreife sei im Einsatz gewesen, um die Neujahrsfeierlichkeiten zu sichern. Bei einer Kontrolle habe der Mann seinen Sprengstoffgürtel gezündet. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, man gehe davon aus, dass der Täter Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat habe. Bisher hat sich keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt.
    Anfang Dezember wurden zwei Soldaten der US-Armee und ein Dolmetscher in Syrien bei einem Anschlag getötet. Auch in diesem Fall vermuteten die Behörden eine Verbindung zum IS.
    Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.