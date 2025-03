Das britische Außenministerium in London (imago images/Zoonar)

Das Außenministerium in London teilte mit, es handele sich um eine Vergeltungsmaßnahme für die Ausweisung zweier britischer Botschaftsmitarbeiter in Moskau zu Beginn der Woche. Britische Diplomaten seien in Russland einer zunehmend aggressiven und koordinierten Schikane ausgesetzt.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte am Montag erklärt, die beiden britischen Diplomaten hätten in ihrer Einreisegenehmigung falsche Angaben gemacht und sich an Geheimdienstaktivitäten beteiligt. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt.

