Neue Sicherheits-Strategie

Laut dem Bundesverteidigungsministerium sollen sie Präsenz zeigen, um die Freiheit der Seewege zu wahren und zudem einen Beitrag zur Überwachung der Sanktionen gegen Nordkorea leisten. Eine Sprecherin der Marine erklärte, es handele sich um eine Ausbildungs- und Präsenzfahrt und nicht um einen Einsatz. Die Fregatte "Baden-Württemberg" beginnt ihre Fahrt im spanischen Rota, das Versorgungsschiff legt in Wilhelmshaven ab.

Deutschland hatte sich 2020 mit einer neuen Indopazifik-Strategie vorgenommen, auch militärisch Flagge in der Region zu zeigen, in der China zunehmende Expansions-Bestrebungen an den Tag legt.

