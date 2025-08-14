Turnier Cincinnati

Alexander Zverev bei den Cincinnati Open (IMAGO / Imagn Images / IMAGO / Aaron Doster)

Die Partie war nach nur 70 Minuten beendet, als Chatschanow nicht mehr weiterspielen konnte und entschuldigend ins Publikum winkte. Olympiasieger Zverev musste gleich zwei Matches bestreiten: Seine Drittrunden-Partie gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima war am Abend zuvor wegen eines Gewitters beim Stand von 6:4, 5:4 für den Hamburger unterbrochen worden.

Bei dem mit insgesamt umgerechnet knapp 8 Millionen Euro dotierten Hartplatzturnier bekommt Zverev es im Viertelfinale entweder mit dem US-Amerikaner Ben Shelton oder dem Tschechen Jiri Lehecka zu tun.

Das Masters in Cincinnati gilt als Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 24. August.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.