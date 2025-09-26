Im Bundesstaat Alabama wurde ein wegen Mordes verurteilter Mann mit Stickstoffgas getötet. Die Hinrichtungsmethode ist umstritten und kommt außer in Alabama nur im Bundesstaat Louisiana zum Einsatz. Im Gefängnis von Huntsville in Texas wurde ein weiterer verurteilter Mörder mit der Giftspritze hingerichtet.
Mit den beiden Exekutionen stieg die Zahl in diesem Jahr bereits auf 33. Das sind acht mehr als im gesamten Vorjahr. Nach Angaben des unabhängigen Todesstrafen-Informationszentrums sind für die kommenden drei Monate neun weitere Hinrichtungen vorgesehen.
