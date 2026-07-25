Ganderkesee bei Bremen
Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Landkreis Oldenburg sind beide Insassen ums Leben gekommen.
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Die Maschine war in der Gemeinde Ganderkesee bei Bremen in das Dach eines Wohnhauses gestürzt. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht zu Hause. Die Unglücksursache ist noch nicht bekannt.
Nach ersten Erkenntnissen war das Leichtflugzeug kurz vor dem Absturz in Bremen gestartet.
Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.