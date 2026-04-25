Das US-Militär teilte mit, bei den Getöteten handele sich um Narco-Terroristen. Das Boot habe laut geheimdienstlichen Erkenntnissen bekannte Schmuggelrouten befahren und sei in den Drogenschmuggel verstrickt.
Die USA greifen immer wieder angebliche Boote von mutmaßlichen Drogenschmugglern an. Die Regierung legte bislang jedoch keine Beweise vor, dass es sich bei den Getöteten tatsächlich um Schmuggler handelte. Bei den Angriffen wurden bislang etwa 180 Menschen getötet. Kritiker stufen die Attacken als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.