Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Wie die Behörden der südukrainischen Region Saporischschja mitteilten, starb ein Mann bei einer Attacke mit Gleitbomben. Mehrere Menschen seien verletzt worden. In der südukrainischen Region Odessa wurde nach Angaben des Gouverneurs ein Umspannwerk beschädigt.

Wie das russische Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, töteten in der Region Krasnodar herabstürzende Trümmerteile einer abgeschossenen ukrainischen Drohne einen Mann. Auch andere Regionen seien Ziel ukrainischer Drohnen gewesen, hieß es weiter.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele im russischen Hinterland an.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.