Nahost-Krieg

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurden mehrere Flüchtlingssiedlungen attackiert. Dabei seien laut Ärzten zwei Menschen getötet worden. Zudem meldeten Augenzeugen Panzerbeschuss in Seitun, einem nördlich gelegenen Stadtviertel von Gaza-Stadt. Von der Terrororganisation Hamas verlautete, im Zentrum und im Westen der Stadt Rafah gebe es Gefechte zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu will den Gaza-Krieg nach eigener Aussage bis zu einer vollständigen Niederlage der Hamas führen. Dieses Vorhaben stellte Israels Armeesprecher Hagari allerdings in Frage. Die Hamas sei eine Ideologie, die man nicht eliminieren könne, sagte Hagari gestern in einem Interview. Netanjahus Büro wies die Äußerung umgehend zurück.

