Zwei Tote bei israelischen Militäreinsätzen im Westjordanland

Bei Einsätzen der israelischen Armee im Norden des palästinensischen Westjordanlands sind nach Militärangaben zwei Palästinenser getötet worden.

    Im Gebiet von Kabatija habe ein Mann einen Stein auf Soldaten geworfen, bei einem weiteren Einsatz im Gebiet von Silat al-Harithija einen Sprengkörper. Die Soldaten hätten daraufhin jeweils das Feuer eröffnet. Die Todesopfer sollen 16 und 22 Jahre alt gewesen sein. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in den vergangenen zwei Jahren 1.030 Palästinenser im israelisch besetzten Westjordanland getötet.
    Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.