Nahostkonflikt

Im Gebiet von Kabatija habe ein Mann einen Stein auf Soldaten geworfen, bei einem weiteren Einsatz im Gebiet von Silat al-Harithija einen Sprengkörper. Die Soldaten hätten daraufhin jeweils das Feuer eröffnet. Die Todesopfer sollen 16 und 22 Jahre alt gewesen sein. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in den vergangenen zwei Jahren 1.030 Palästinenser im israelisch besetzten Westjordanland getötet.
