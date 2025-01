Gewalttat mit mehreren Schwerverletzten in Aschaffenburg (Ralf Hettler/dpa)

Nach Angaben der Polizei Unterfranken handelt es sich bei den Opfern um einen 41-Jährigen sowie ein zweijähriges Kind. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Es handelt sich laut Polizei um einen 28-jährigen afghanischen Staatsbürger. Die Hintergründe sind noch unklar. Bayerns Innenminister Herrmann wird in Kürze in Aschaffenburg erwartet.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.