Sicherheitskräfte am Tatort in der Kleinstadt Holon (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Die Tat sei am Morgen von mindestens einem palästinensischen Extremisten verübt worden, der von der Polizei erschossen wurde. Nach weiteren möglichen Tätern werde gefahndet. Laut "Times of Israel" soll es sich bei dem Attentäter um einen Mann aus dem israelisch besetzten Westjordanland handeln, der sich illegal in Israel aufhielt.

Israels Polizeiminister Ben-Gvir von der Rechtsaußen-Partei Otzma Jehudit sagte am Tatort, Israel führe nicht nur Krieg gegen den Iran, sondern auch "hier auf den Straßen". Zugleich wies Ben-Gvir auf die Ausgabe von Waffen an israelische Zivilisten hin. Dies hatte der Minister im vergangenen Jahr eingeführt.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.